Koopmeiners: 'Ho chiesto la cessione. So che la Juventus mi vuole. Premier? Per qualche club sopporterei la pioggia'

Redazione CM

Uomo mercato di altissimo profilo, la prossima estata sarà a tutti gli effetti quella dell'addio di Teun Koopmeiners all'Atalanta. La certezza l'ha infatti data proprio il centrocampista olandese che, nel corso di un'intervista concessa in patria al De Telegraaf ha confermato di aver già chiesto la cessione al club bergamasco.



VOGLIO LA CESSIONE - "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio la cessione. Deve però presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo".



IL NAPOLI - "Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli però alla fine i club non si sono trovati".



LA PREMIER - "La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia".



L'ATALANTA - "Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l'Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo".



LA JUVE - "Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un interresse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente le leggo anche io".