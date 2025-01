Juventus, Koopmeiners: "Non possiamo accettare la posizione in cui ci troviamo, serve più responsabilità"

Fa autocritica il centrocampista della JuventusAl termine del deludente 1-1 contro il Torino nel derby, l'acquisto più importante della campagna acquisti estiva si prende le proprie responsabilità – ai microfoni di DAZN – sull'ennesimo pareggio (il dodicesimo su 19 partite di campionato) dei bianconeri: "abbiamo controllato la partita, poi abbiamo fatto un gran goal, peccato che il secondo era in fuorigioco. Abbiamo pressato il Torino, non è possibile prendere goal un minuto dalla fine.. Nel secondo tempo abbiamo avuto ancora qualche occasione ma non può bastare".L'analisi disul momento delicato della Juventus prosegue così: "Manca un po' di tutto,Quando ti giochi questo campionato lo devi fare per 90 minuti. Dobbiamo fare meglio,Non è possibile che loro fanno un goal così con noi in vantaggio, in superiorità numerica in area. Dobbiamo fare meglio, devo prendere la responsabilità e non c'è scusa".A DAZNconclude in questo modo la sua disamina sulle problematiche della Juventus: "Dobbiamo imparare, fare meglio, in allenamento vedo qualità: tutti possono giocare in questa squadra, dobbiamo fare meglio.Tutti devono sapere questo, vogliamo e dobbiamo fare meglio".