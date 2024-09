Juventus, Kostic al Fenerbahce: che risparmio a bilancio!

La Juventus ha trovato l'accordo con il Fenerbahçe per il trasferimento di Filip Kostic. Il 31enne esterno serbo (32 anni il prossimo novembre). L'ex Eintracht non rientra nei piani di Motta ed era da tempo sul mercato.Giuntoli voleva cedere Kostic a titolo definitivo, ma il suo addio porta comunque buone notizie per i conti della Juventus. Per il club bianconero è infatti un’operazione importante anche dal punto di vista del bilancio perchési tratta quindi di un risparmio significativo nel piano di risanamento dei conti che il club bianconero sta portando avanti già dalla scorsa stagione.

Giuntoli è riuscito a piazzare quasi tutti gli esuberi: sono partiti Szczesny, Rugani, De Sciglio, Tiago Djaló, Nicolussi Caviglia e Chiesa. Manca solo Arthur, inserito nella lista Champions, ma fuori dai piani.