Juventus, Allegri LIVE: 'Kean titolare. Futuro? Ringrazio la società per la fiducia, ma pensiamo solo al presente'

Ultima sosta archiviata, la Juventus si trova subito davanti a quelli che potrebbero essere i giorni più importanti della stagione con la doppia sfida alla Lazio tra campionato e Coppa Italia proprio dopo l'arrivo di Igor Tudor. Così Max Allegri fa il punto della situazione in conferenza stampa.DOPO LA SOSTA - "La squadra si è ritrovata bene, da domani riparte il rush finale con 55 giorni che ci porteranno al 25 maggio"ILING-JUNIOR - "Ha giocato molto quest'anno, è sempre stato molto considerato. Sono molto contento del suo percorso"KEAN - "Mi aspetto molto da lui, credo che abbia anche l'obiettivo di un posto in Nazionale per l'Europeo. Doveva andare via, è rimasto, si è rimesso a posto fisicamente e domani farà una buona partita. Parte titolare"

FUTURO - "Dobbiamo essere focalizzati sul finale di stagione. Purtroppo abbiamo buttato tanti punti di vantaggio sulle quinte, dobbiamo essere realisti e nel girone di ritorno abbiamo fatto solo 13 punti. Dobbiamo consolidare posizione Champions, bisogna pensare esclusivamente a questo. Sono contento che la società abbia rinnovato la fiducia ma non avevo dubbi, sta programmando futuro ma ora è fondamentale restare focalizzati sul presente"RIFLESSIONE - "Lavoriamo, guardiamo, cerchiamo di vedere gli errori commessi. Ora parlare o spiegare non serve a niente, dobbiamo solo migliorare. Nel calcio contano i risultati, non li stiamo facendo, dobbiamo invertire questa tendenza e possiamo farlo solo noi"

500 PANCHINE IN A - "In questo percorso vedo amore e passione per questo sport, frequento i campi di calcio da quando avevo 10 anni. Sto diventando diversamente giovane, sono contento di quello che ho passato ma ho anche tanta voglia di divertirmi ancora, di lavorare, di stare sui campi perché altrimenti mi annoierei"Seguono aggiornamenti