Juventus, arriva l'assist di Jorginho. E Marchisio bacchetta Allegri su Locatelli: 'Se passi 70' a coprire...'

è ormai radicato da diversi anni, in praticaal termine della stagione 2019-20. Dopo il, i bianconeri nelle ultime stagioni ci hannoin un ruolo non prettamente suo.Un adattamento, quello di Locatelli al ruolo di regista, che sta procedendo da tempo con evidentiin un'intervista a Radio Serie A: "Bisogna sottolineare che si tratta di un giocatore che è stato. E'un ottimo filtro e copre tanti palloni, ma serve sinergia in quella zona di campo più che in altre.. Spero che in futuro posa tornare in un centrocampo a 3. Me lo ricordo al Sassuolo con De Zerbi e all'Europeo: era un ragazzo con gambe e con inserimento per andare verso la porta. È chiaro che".

In questi giorni circolano tanti nomi di mercato per quanto riguarda il: si va dal gettonatissimo, da, madi centrocampo, un ruolo che sembra mancare come il pane alle geometrie del gioco bianconero, e che potrebbe mancare anche in futuro (a prescindere dal nome dell'allenatore), se la società bianconera non decidesse di fare un investimento specifico per quella posizione del campo.Fra i nomi in orbita Juve,, regista italo-brasiliano della Nazionale, ina giugno. Del classe 1991 ex Napoli ieri ha parlato l'agente, Joao Santos, intervistato da Radio Sportiva: "L'Arsenal non ci ha ancora chiamato per prolungare il contratto in scadenza a giugno. Ne parleremo presto.".

, per occupare una casella sguarnita ormai da troppo tempo.