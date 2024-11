Juventus, Thiago Motta: "Infortuni? Non è una casualità, capita a tanti ma meglio non parlarne"

L'allenatore dellaha presentato in conferenza stampa l'importantissima sfida di Champions League, la quinta stagionale, che vedrà i bianconeri affrontare in trasferta a Birmingham. La gara è decisiva soprattutto dopo la sconfitta subita contro lo stoccarda e il pari con il Lille, queste le sue parole nonostante un inizio in netto ritardo per un problema riscontrato dalla squadra in aeroporto.- "Vorrei vedere se Emery era serio o se è diventato rosso quando ha parlato, per me mente. Loro sono una grande squadra, in questa Champions League hanno fatto 9 punti e noi dobbiamo essere determinati nel fare il nostro lavoro dando il masismo per fare una grande prestazione".

"Spero che non ci siano altri problemi, sinceramente spero di non perdere più nessuno"."Abbiamo fatto una bella gara, abbiamo controllato il campo, non abbiamo concesso al milan quello che è il suo punto di forza, ovvero le ripartenze. Noi dobbiamo anche qui continuare nella nostra solidità difensiva e non concedere spazio ai loro trequarti, compattarci e difendere bene la nostra porta. Poi quando abbiamo la palla dobbiamo essere efficaci. Loro nel recupero possono creare difficoltà"."Di sicuro non è una casualità e di sicuro non succede solo alla Juve. Succede a tante squadre. In questo momento dire la mia opinione sul perché non sarebbe costruttivo e creerebbe solo dibattito. Noi dobbiamo continuare sulla nostra squadra, dobbiamo tutti fare qualcosa di più per far si che il gruppo possa funzionare meglio".

"Non ho preso nessun giocatore del settore giovanile perché oggi, convocare un giocatore solo per portarlo in panchina non serve a niente. La convocazione se la devono meritare non deve essere un regalo. Sono tranquillo e convinto che i giocatori che ho a disposizione daranno il massimo per 95 minuti"."Come tutti gli allenatori che ho avuto, ho ascoltato e cercato di imparare anche da lui. Il suo percorso non devo spiegarlo io. Quello che ha fatto vuol dire che ha tanto lavoro, tanta costanza, tanta competenza""Weah può darci tanto, se gioca qualcun altro ci darà il massimo con caratteristiche diverse".

"Non ho mai avuto l'occasione, ma ii sento molto bene alla Juventus. Mi hanno accolto molto bene, vedo un futuro importante in questa squadra. Siamo in crescita e non penso ad altro che non fare bene qui"."Anche con l'influenza è un grandissimo giocatore e sarà in campo. L'altro che giocherà sicuro è Cambiaso"."Si stiamo studiando tanto e domani è decisiva proprio sulle palle inattive"."Il nostro presente è buono, veniamo da una partita pareggiata contro il Milan e in Champions stiamo bene"