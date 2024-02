Juventus, la mossa per Felipe Anderson: offerta presentata, cosa succede ora

Nicola Balice

La mossa è stata effettuata. Ora la palla passa a Felipe Anderson e a sua sorella-agente Juliana Gomes, chiamati a valutare senza particolare fretta la proposta della Juventus disegnata dalla coppia Cristiano Giuntoli-Giovanni Manna. Un'offerta che si può sintetizzare nella linea strategica ancor più che nei dettagli economico-progettuali: si può fare, ma solo alle condizioni della Juve. Pronta a valutare l'inserimento in organico di Felipe Anderson pur essendo un profilo teoricamente fuori dai nuovi parametri bianconeri almeno dal punto di vista dell'età (il 15 aprile compirà 31 anni), ma che viene allo stesso tempo considerato ora un'autentica opportunità di mercato. Perché oltre a essere un jolly offensivo prezioso in quasi ogni posizione d'attacco al di là del sistema di gioco (pur avendo da sempre espresso al massimo il proprio potenziale sugli esterni), fa parte di quei parametri zero che alla Juve stanno nuovamente a seguire con estrema attenzione in attesa di un'estate che dovrà vedere il club bianconero in prima linea sul mercato pur avendo già deciso di non prevedere spese pazze. Allora avanti sul fronte Felipe Anderson, a patto che sia ritenuto comunque un'operazione sostenibile.



L'OFFERTA – La richiesta iniziale di Juliana Gomes era chiara, migliorativa dell'attuale situazione vissuta alla Lazio: quattro anni per almeno 4 milioni netti più bonus. Troppi. Non solo per il club biancoceleste che pure non ha ancora alzato bandiera bianca per quel che riguarda il rinnovo di contratto. Ma anche per la Juve, in ogni caso interessata ad approfondire la faccenda. Mettendo sul piatto un accordo da due o tre anni con opzione per un prolungamento automatico, con ingaggio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni netti più bonus. Ora quindi tocca a Felipe Anderson, che si è preso tempo per valutarla insieme alla sorella-agente per capire se accettare, rifiutare o tentare un rilancio anche in virtù di altri interessamenti in via definizione. Situazione che difficilmente prevederà una Juve disposta a giocare al rialzo.