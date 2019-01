La Sampdoria ha deciso. Per il futuro i blucerchiati vogliono puntare su Emil Audero tra i pali. Perchè è giovane, ma già affidabile, perchè ha ancora importanti margini di crescita, uniti ad una struttura fisica già ben formata e strutturata, e perchè il ragazzo classe 1997 si è ambientato benissimo a Genova. Tutte motivazioni che lasciano sperare un futuro decisamente roseo per l'attuale portiere dell'Under 21.



I 'desiderata' blucerchiati però sino a pochi giorni fa si scontravano con una dura realtà, quella del diritto di riacquisto a favore della Juventus, che manteneva di fatto il controllo sul giocatore. La Samp, dopo il prestito oneroso ad un milione, poteva assicurarsi il cartellino dell'estremo difensore versando 14 milioni al club bianconero, che però avrebbe a sua volta potuto riportare Audero a Torino consegnando al Doria un assegno da 20 milioni. Una situazione decisamente non semplice per la Samp, che doveva muoversi in maniera accorta, ben conscia del fatto che sarebbe stata la Juve a decidere in merito al futuro del numero uno. DIPLOMAZIA - Pian piano però i blucerchiati, grazie ad un intenso lavoro diplomatico iniziato mesi fa, hanno cominciato a sondare la volontà della Vecchia Signora, per capire se esistessero i margini per un riscatto anticipato con la possibilità di trattenere Audero a Bogliasco. E i contatti portati avanti sottotraccia potrebbero aver dato i loro frutti. Negli ultimi giorni infatti la posizione della Juve si è ammorbidita. La Samp ora è fiduciosa sul riscatto anticipato di Audero, che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore, o comunque prima della chiusura della finestra per i trasferimenti, magari spalmando l'importo su più bilanci (pratica comune nell'attuale calciomercato) ma garantendo subito alla dirigenza bianconera una non trascurabile iniezione di liquidità, utile anche per foraggiare ed organizzare le operazioni future. La Samp, per limare ulteriormente la posizione della Juve, sta vagliando con la dirigenza torinese l'inserimento di alcuni giovani, ad esempio il mediano Daouda Peeters, arrivato in estate dal Club Brugge.