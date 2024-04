Juventus, l'affondo di Iuliano: 'Il ciclo di Allegri è finito, serve un cambio di mentalità. Su Thiago Motta...'

L’ex difensore della Juventusè intervenuto come ospite a Cusano Italia TV per fare il punto sul momento dei bianconeri, reduci dall’importante vittoria per 2-0 sulla Lazio nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Un risultato che mantiene aperta la possibilità per la squadra didi conquistare un trofeo al termine di una stagione che, fino allo scontro diretto con l’Inter dello scorso 4 febbraio, pareva offrire prospettive in ottica scudetto e che ora vede invece traballare persino l’obiettivo di un piazzamento Champions League a seguito del ko di sabato scorso contro gli uomini di Tudor.- Questo il pensiero di Iuliano in merito: "Sta giocando male proprio sul piano fisico oltre che mentale. ll cammino è stato molto altalenante: è iniziato male, poi malissimo, poi bene, benissimo e ora si è tornati in un trend abbastanza negativo soprattutto sul piano mentale e fisico.e le discussioni interne alla Juventus se rispettare il contratto in scadenza nel giugno 2025 o procedere ad un cambio, Mark Iuliano ha espresso una valutazione molto chiara a Cusano Italia TV: “Il progetto di ringiovanimento lo puoi fare certamente, ma non del blasone di queste squadre, devi anche capire in che club ti trovi.”.- Un’idea forte, sulla quale l’Head of Football della Juventus Cristiano Giuntoli sta lavorando da diverse settimane, è quella di portare in bianconero il tecnico del Bolognaqualora prendesse corpo la scelta di separarsi da Allegri al termine di questa stagione: "la Juve dovrà tornare a essere padrona anche in Europa calcisticamente. L’anno scorso quando doveva andare a Parigi contro il Paris Saint Germain l’allenatore scelse di cambiare squadra perché era una partita importante. Quella scelta è stata come dire ‘vado a Parigi e non cerco di vincere la partita’. È stato uno dei segnali più sbagliati che si possa dare a una squadra come la Juve”.