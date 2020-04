Scatta la Carlos Tevez mania. Attraverso il proprio account Twitter, la Juventus ha voluto ricordare l'ex attaccante bianconero, promuovendo l’iniziativa di lanciare una ‘GIFChain', ovvero una catena di GIF con tema il bomber argentino. Due stagioni con la maglia bianconera 50 gol in 96 partite, indimenticabili anche perché la sua è stata la prima Juve tornata in finale di Champions dopo la Serie B. Per invogliare i tifosi, ecco il video delle migliori giocate e dei gol di Tevez, l’Apache bianconero.

Facciamo partire una #GIFChain a tema Tevez?