Juventus, l'Arsenal piomba su Yildiz: spunta la valutazione

Kenan Yildiz è una della grande rivelazioni di questo campionato. L'attaccante classe 2005 della Juventus ha stupito Massimiliano Allegri che lo ha inserito all’interno delle rotazioni della prima squadra, preferendolo nell’ultimo periodo a Federico Chiesa.



Secondo quanto riportato dal media turco Aksam, dopo le voci di un interesse da parte del Liverpool e del Borussia Dortmund, sul gioiellino bianconero è piombato anche l'Arsenal. A Londra sono affascinati dal suo talento e ritengono che in Premier League possa esaltarsi ulteriormente. Per questo sarebbero pronti a mettere sul piatto 34 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro, per portarlo all'Emirates in estate.



Yildiz ha totalizzato finora 17 presenze con la prima squadra, 15 delle quali in Serie A e 2 in Coppa Italia, riuscendo a segnare un gol e a fornire 2 assist. Con la Next Gen invece ha toccato quota 7 gare disputate, 2 gol segnati e un assist.