Juventus-Lazio 2-0

Reti: 30' Pjanic, 75' Mandzukic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (85' Bentancur), Pjanic (69' Emre Can), Matuidi; Bernardeschi (60' Douglas Costa), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, Benatia, Dybala, Barzagli, Cuadrado, Rugani. All. Allegri.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (64' Badelj), Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto (64' Correa), Milinkovic Savic (79' Durmisi); Immobile. A disp. Guerrieri, Proto, Basta, Bastos, Caicedo, Caceres, Cataldi, Murgia, Rossi. All. Inzaghi.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 45' Alex Sandro (J), 52' Parolo (L), 66' Milinkovic Savic (L), 81' Douglas Costa (J), 87' Emre Can (J).