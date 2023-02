Dentro o fuori. La Coppa Italia vive il suo ultimo capitolo dei quarti di finale, con il match dello Stadium tra Juventus e Lazio. Allegri, che deve rinunciare a Pogba, recupera Chiesa e Vlahovic, schierato al posto dell'infortunato Milik. Lazio col dubbio Immobile: tornato nella ripresa del match pareggiato in campionato contro la Fiorentina, il numero 17 dovrebbe partire dalla panchina.



DOVE VEDERLA IN TV

La sfida tra Juventus e Lazio sarà trasmessa in esclusiva dalla Mediaset (che ha acquisito i diritti della Coppa Italia) su Canale 5: appuntamento dopo un'edizione ridotta di 'Striscia la Notizia'. Il match sarà visibile senza costi anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity, attraverso l'app dedicata per device portatili oppure collegandosi al sito da browser



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.