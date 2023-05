Nella 33esima giornata diall'Allianz Stadium. I bianconeri, terzi in classifica con 60 punti, cercano un successo che in campionato manca dal 1° aprile (1-0 sul Verona). Nelle ultime quattro partite,(con Lazio, Sassuolo e Napoli). Per la squadra diuna vittoria nel match con i salentini è imprescindibile, per avvicinarsi a quellache il tecnico ha indicato come obiettivo per agguantare la. Dall'altra parte della barricata, arriva, ex allenatore della Primavera della Juve, che nell'ultimo turno, battendo per 1-0 l'Udinese, hache mancava da febbraio, quando i giallorossi sconfissero l'Atalanta. Anche gli ospiti, a, sono affamati di punti., il bilancio in gareè di 27 vittorie per la Juve, 10 pareggi e 4 successi per il Lecce. La Juve ha segnato 83 gol, il Lecce 31.in casa è il 4-0 del 26 giugno 2020 (gol di Dybala, Ronaldo, Higuain e De Ligt),a Torino è l'1-1 del 2 maggio 2012 (Marchisio e Bertolacci dopo errore di Buffon), e l'unica vittoria del Lecce a Torino è il 4-3 del 25 aprile 2004, con reti di Trezeguet, Franceschini, doppietta di Konan, Chevanton, Maresca e Del Piero.Oggi tutti in campo alle 18,, con Abbattista al Var.Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All.: Allegri.