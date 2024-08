Juventus, l'era Yildiz: il 10 è un azzardo dettato da storia e marketing. Tutti contenti se facesse la metà di Dybala

, almeno questo è quello che si augurano il club e i tifosi della Vecchia Signora. Come in una serie di matrioske che si aprono una dopo l'altra, la Juventus nell'ultimo anno ha voltato pagina in tutti gli ambiti: dopo un colpo di spugna sul passato, abbiamo vistoed eletto ufficialmente quale, il classe 2005 turco domani sera indosserà per la prima volta il suo nuovo numero, in coincidenza con la prima partita ufficiale della stagione 2024-25, in casa con il Como per la prima di. Che sarà anche la prima ufficiale di Motta in panchina, che sarà anche la prima dopo un mercato vero fatto (per ora a metà) da Giuntoli. Che sarà anche la prima partita dell'anno uno dell'era Elkann.

. Perché se, la più venduta e la più ricca di storia e fascino,, idolo dei ragazzini che faranno a gara per avere la sua maglia numero 10,affidare questa responsabilità e questo peso a un 19enne che finora ha un score di appena 34 partite e 4 gol con la maglia bianconera.

, nelle quali segnò 41 gol in 94 partite. In ogni caso,per Yildiz, rispetto ad altri 10 del passato bianconero: Dybala alla Juventus ha giocato 293 partite, segnato 115 gol e vinto 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe. Alla Continassa probabilmente sarebberoin quanto a gol fatti e titoli vinti.

, anche perché(condiviso da chi scrive), eda raggiungere per chi aspira a diventare un grande calciatore, e sogna farlo nella Juve. In sostanza, numeri e maglie non devono restare ad ammuffire nei musei. Ed è il motivo per cui, a differenza di altri club,i numeri storici utilizzati dalle sue leggende.Che poi, in passato, è stato, per caratteristiche tecniche e tattiche.