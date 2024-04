Juventus, Locatelli: 'Ci siamo visti vicini all'Inter, la delusione è stata tanta. L'anno scorso un disastro'

, centrocampista dellaha parlato a Dazn dopo per commentare la vittoria per 1-0 conquistata contro la Fiorentina."Non è stata una scelta, volevamo fare la stessa partita del primo tempo ma non ci siamo riusciti, anche per merito della Fiorentina. E' stata una sofferenza ma era fondamentale vincere, per la classifica e il morale""Dobbiamo guardare in faccia noi stessi, alcune partite che abbiamo fatto erano veramente brutte. Ho sempre visto un gruppo molto unito, bisogna essere sinceri con noi stessi".

"La vera sfida è con noi stessi, dobbiamo metterci in gioco e andare in Champions League e in finale di Coppa Italia."ma l'obiettivo di quest'anno detto all'inizio era di andare in Champions League.""Sicuramente ci sono margini di miglioramento, dovremo tenere di più la palla per i giocatori che siamo. Alcune partite invece ci abbassiamo e questo è il margine di miglioramento. Delle volte sbagliamo delle scelte"

"Ci sono stati dei cambi in questi tre anni, abbiamo perso in esperienza e guadagnato in spensieratezza, giovinezza"."Alla fine anche l'anno scorso in una stagione travagliata, un disastro per tutto ci siamo messi li i risultati li abbiamo ottenuti. Poi quest'anno vogliamo tornare a vincere un trofeo"."Inutile negarlo, vincere o non vincere la Coppa Italia cambia molto quest'anno".