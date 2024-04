Juventus, Maifredi: 'Allegri non è un grande allenatore, è rimasto a Buffon, Chiellini e Pirlo. Si modernizzi'

Maxfa discutere e divide la tifoseria della. Di lui ha parlato Luigi, ex allenatore del club, a TuttoJuve, queste le sue parole.Un pizzico di fortuna c'è stato, come è giusto che sia, perché la Juve non può essere sempre sfortunata. Meglio la ripresa, ma non possiamo basarci su una partita per giudicare. L'analisi deve essere più completa: c".

"Spartiacque? Sì, sono d'accordo. PoiQuesta è una situazione ideale per la Juve, che giocherà ancora in casa e il pubblico è con la squadra"."Alla fine della stagione si faranno le valutazioni. La panchina di Allegri è moltoin questo momento, non perché si vuol male ad Allegri ma per via dei risultati. E. La Juve ha una buona chance di raggiungere la finale di Coppa Italia, ma contro l'Atalanta nell'eventualità sarebbe molto difficile. L'impressione è che non ci sia più la sicurezza della grande squadra,Questo rende difficoltoso lo svolgimento del gioco e l'applicazione in campo diventa poi quasi assente. Il tecnico bianconero ha dimostrato di essere un magnifico gestore di ottimi giocatori, ma