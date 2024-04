dal 1996 al 2005, ha parlato della stagione attuale della Juventus ai microfoni di TvPlay . Diversi i punti analizzati: dai giocatori che hanno deluso di più fino ad arrivare al tema Allegri e a che cosa deve puntare il club bianconero. Qui sotto le dichiarazioni:. Rabiot è un incursore, ma ultimamente aspetta solo la palla sui piedi, fa tanti tocchi. McKennie invece sta attaccando la profondità, porta superiorità numerica e sta facendo le due fasi in maniera positiva.

"In questa Juve c’è un grosso problema di personalità e mentalità.Io non posso difendere dei concetti che non sono da grande squadra. In bianconero le aspettative sono altissime e quando prendi dei calciatori bisogna accertarsi che prima siano uomini. Se alla prima difficoltà hanno paura io credo che ci siano tanti problemi. Allegri fu mandato via con una squadra straordinaria ed è stato ripreso con una formazione molto più debole, con l’aspettativa di giocare un calcio divertente”.

Allegri ha un grande potere all’interno della società, ma all’ambiente non sta piacendo come arrivano i risultati e arrivare a questi obiettivi non basta più. Il Bologna è una squadra che se arriva in Champions fa un miracolo sportivo,. I tifosi non sono più convinti che in queste modalità la squadra possa tornare a vincere”.