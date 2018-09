Una nomination meritata, un trofeo ambito. C'è anche Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, tra i candidati per il premio di miglior dirigente calcistico del mondo. Una sorta di Pallone d’Oro per chi si muove fuori dal campo, assegnato dal World Football Summit, organizzazione che si occupa del calcio come industria e che ogni anno organizza un convegno mondiale per metterne in relazione tutte le componenti. Quest’anno la manifestazione si terrà a Madrid, al Teatro Goya, il 24 e 25 settembre, un evento al quale Marotta parteciperà con la certezza di essere almeno sul podio. La giuria del World Football Summit ha infatti selezionato tre nomination da più di 120 candidature, da 23 nazioni diverse: Marotta, appunto, il direttore esecutivo del Real Madrid José Angel Sanchez e il direttore esecutivo del Manchester City Ferran Soriano.