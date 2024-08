Juventus, McKennie è un problema: Giuntoli riflette sullo sconto alla Fiorentina, le cifre

Redazione Calciomercato

e per l’atteggiamento tenuto per tutta la trattativa. WenstonQualche manifestazione d’interesse è arrivato per il nazionale statunitense, ma non ancora una proposta concreta. Ecco perché la Vecchia Signora potrebbe studiare una strategia diversa per favorire la cessione dell’ex Schalke 04.- Qualche sondaggio dallae la possibilità di tornare in patria per giocare al fianco di Messi e Luis Suarez all'anche nella giornata di ieri per provare a imbastire un’operazione che possa accontentare tutti.

- McKennie alla Fiorentina piace eccome.Il direttore bianconero vuole tenere duro almeno fino al fine settimana con la speranza di avere più carte da giocare. In caso contrario sarà costretto a cambiare strategia andando incontro ai desideri della Fiorentina.