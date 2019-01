Juventus e Milan si sfidano a Gedda, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro, diretta dall'arbitro Banti. Preti e Passeri i due assistenti, mentre Guida sarà il Var e Vuoto l'Avar.



SECONDO TEMPO



41' PROTESTA IL MILAN: intervento di Emre Can su Conti in area di rigore bianconera, Banti lascia correre. I replay evidenziano come il centrocampista tedesco vada dritto sull'uomo, ma l'arbitro non va neanche a rivedere l'azione al Var.



36' Squalificato anche Calabria. Il difensore, che era diffidato, è stato ammonito per fallo da dietro su Douglas Costa e salterà così la sfida di campionato contro il Genoa di lunedì.



27' ESPULSO KESSIE! Intervento in ritardo, con piede a martello, del centrocampista ivoriano su Emre Can. Banti lo ammonisce ma, dopo aver rivisto le immagini al Var, estrae il cartellino rosso.



23' Annullato nuovamente un gol alla Juve: Matuidi si trova oltre l'ultimo difensore del Milan quando serve Dybala, che insacca davanti a Donnarumma.



16' GOL DELLA JUVE! Lancio di Pjanic per Cristiano Ronaldo che, di testa, batte Donnarumma. Qualche dubbio sulla posizione di CR7 che incrocia Rodriguez, ma il Var conferma la regolarità della rete.



9' Ronaldo crossa dalla sinistra, Zapata devia il pallone con il braccio. Per Bani è tutto regolare, resta qualche dubbio perché, nonostante la distanza ravvicinata, il braccio del difensore è leggermente largo. PRIMO TEMPO



47' Cartellino giallo anche per Castillejo, per un duro intervento su Matuidi.



44' Squalificato Pjanic. Cartellino giallo per Pjanic che, diffidato, salterà la sfida contro il Chievo di lunedì prossimo.



34' GOL ANNULLATO A MATUIDI, che riceve palla in area e batte Donnarumma, ma parte nettamente in fuorigioco.



33' Cutrone, lanciato a tu per tu con Szczesny, viene fermato per fuorigioco. Restano dubbi sulla sua posizione, con Alex Sandro che, sul lato sinistro, sembra essere in linea con l'attaccante rossonero.



26' Giallo anche per Alex Sandro, dopo un intervento in ritardo su Castillejo.



21' Ammonito Calhanoglu per fallo su Bentancur. Protesta Gattuso.



9' Intervento in ritardo di Bentancur su Bakayoko. Banti concede il fallo ai rossoneri, che vorrebbero però anche l'ammonizione del centrocampista uruguaiano.