è il posticipo che chiude la 4a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Daniele Doveri della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.DOVERICARBONE – VIVENZIIV: RAPUANOVAR: DI PAOLOAVAR: PERETTIRabiot lanciato a rete cade al limite dell'area dopo un contatto con Tomori, ultimo uomo: tutto buono per Doveri che assegna rinvio dal fondo per i rossoneri. Proteste dei giocatori della Juve che chiedevano il fallo.- Duro intervento di Bentancur su Tonali: per Doveri è solo fallo, protestano i giocatori del Milan che invocano il cartellino giallo per il centrocampista della Juventus.- Bonucci cade in area di rigore del Milan e si lamenta per un lieve colpo ricevuto dal gomito di Romagnoli, Doveri non concede il penalty e il VAR non interviene.