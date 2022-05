Fabio Miretti, dopo il debutto dal primo minuto in Juventus-Venezia, probabilmente avrà spazio già questa sera nel match dei bianconeri a Genova. La dirigenza juventina, come racconta la Gazzetta dello Sport, avrebbe l'idea di mandare in prestito in Serie B il giovane talento a meno che in questo finale di stagione, il centrocampista non dimostri di essere già pronto per rimanere in pianta stabile in prima squadra.