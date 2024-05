Juventus, Morata o Zirkzee: il piano di Giuntoli

38 minuti fa



La Gazzetta dello Sport analizza le manovre offensive della Juventus per il prossimo anno, che non potranno prescindere dall'arrivo di un nuovo attaccante che possa essere il vice Vlahovic. Piace e non poco Joshua Zirkzee: è un’operazione costosa e complicata. Piace al Milan e all’Arsenal. La sua valutazione si aggira sui 60 milioni, il Bayern Monaco però ha la possibilità di riacquistarlo per 40 grazie alla clausola e la Vecchia Signora ha già preso contatti con il procuratore del giocatore.



Più facile arrivare a Alvaro Morata, che alla Juventus è già stato in due occasioni (2014-16 e 2020-22). Con l’Atletico è in ottimi rapporti e si può trattare per una cifra intorno ai 15 milioni. Il problema potrebbe essere l’ingaggio, fuori portata per un club che vuole abbassare il monte ingaggi, ma lo spagnolo potrebbe fare un sacrificio pur di tornare a Torino.