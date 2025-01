Juventus, Motta deve sostituire Danilo: in quota avanza Tomori, per l’attacco spunta l’opzione Kolo Muani

AFP via Getty Images

“Cerchiamo una soluzione per”, perentorie le parole del Dt della Juventus Cristiano Giuntoli, che conferma almeno un colpo in difesa, reparto in cui Motta è rimasto con i giocatori contati. Tanti i profili seguiti dalla dirigenza bianconera con in testadel Benfica, il cui trasferimento a gennaio è offerto a 2 dagli esperti, seguito dall’irruzione in quota di Fikayodel Milan. L’arrivo dell’inglese a Torino si gioca a 3, con la Juve che punta a ripetere l’operazione Kalulu con i rossoneri. Leggermente più alto invece, a 3,50, David Hancko del Feyenoord, giocatore forse più complesso da muovere nella sessione invernale.

La Juventus però potrebbe muoversi anche in attacco: nelle ultime ore è spuntata l’opzione Randall Kolo Muani, ai margini del progetto PSG, il francese è comunque lontano in quota, a 10 volte la posta, mentre i profili favoriti sono Beto, ex Udinese in forza all’Everton, e Giacomo Raspadori, proposti entrambi a 4.