Juventus, Motta ritrova un giocatore. E Adzic sogna il debutto

In vista del match di sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.45 contro la Lazio all'Allianz Stadium, tutto esaurito per l'occasione, laprosegue la sua preparazione alla Continassa.Questa mattina la squadra bianconera, che ha accolto gli ultimi giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, dopo l'iniziale fase di riscaldamento si è concentrata sul possesso palla e sul lavoro tattico.è tornato a lavorare con il gruppo. In gruppo, come già avviene da lunedì, anche, che sogna il suo debutto con la maglia della Juventus, almeno a partita in corso.

Domani si tornerà sul campo al mattino alla Continassa e dopo la sessione di allenamento, alle ore 13 , Motta incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Lazio.Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.