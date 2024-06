Getty Images

Juventus, Mourinho vuole McKennie al Fenerbahce: lo scenario

Redazione CM

28 minuti fa



Weston McKennie si prepara a salutare la Juventus, dopo che il suo futuro sembrava essere davvero ad un passo dall'Aston Villa. Sì, perché il centrocampista statunitense doveva essere inserito nella maxi operazione con il club inglese per arrivare a Douglas Luiz. Tutto, però, si è arenato e alla fine la scelta è virata su Enzo Barrenechea e Iling Junior.



IL FUTURO - Secondo quanto riportato da La Stampa, l'americano piace molto a José Mourinho, che lo vorrebbe portare in Turchia al Fenerbahce. Una destinazione gradita dal giocatore, che nelle prossime ore potrebbe convincersi a salutare Torino. L'obiettivo della dirigenza bianconera è quello di chiudere la cessione del classe 1998 nel minor tempo possibile, così da investire il tesoretto nel mercato in entrata.