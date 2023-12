Venerdì 8 dicembre alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino Juventus-Napoli apre la 15ª giornata di Serie A: da una parte la squadra di Massimiliano Allegri non vuole concedere respiro all’Inter, a +2 in classifica, dall’altra i campioni d’Italia vogliono ritrovare i 3 punti dopo le sconfitte contro il Real Madrid in Champions League e contro l’Inter in campionato. Il calendario non è stato tenero con Walter Mazzarri che dovrà affrontare un altro big match, ma la lotta per la zona Champions e la ricorsa ancora possibile per lo scudetto non concedono alibi. Le quote sulla lavagna scommesse annunciano una sfida molto equilibrata con i bianconeri in leggero vantaggio, visto che il segno 1 è in lavagna a quota 2.48, contro il successo in esterna per Di Lorenzo e compagni a 2.92 e il pareggio che invece è proposto a 3.25 volte la posta. Gara più da Under 2,5 che da Over, visto che il primo esito è bancato a 1.73, mentre almeno 3 reti sono proposte a 1.99. In una situazione di grande equilibrio anche la sfida tra i due bomber non vede almeno in partenza un giocatore favorito rispetto all’avversario. Vlahovic e Osimhen sono chiamati a decidere il match e per entrambi il gol è proposto a quota 3.00.