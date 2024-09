Juventus-Napoli, ufficiale il divieto per i tifosi napoletani. Annullati i biglietti già venduti

Getty Images

La notizia era nell'aria e si aspettava soltanto l'ufficialità che puntualmente è arrivata in queste ore. Per, gara valida per la 5a giornata di Serie A e in programma domani, sabato 21 settembre 2024 alle 18 all'Allianz Stadium di Torino,- In questi giorni le forze dell'ordine avevano sollevato la questione della gestione dell'arrivo dei tifosi del Napoli in città. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel settore ospiti erano già stati venduti circa 2300 biglietti, ma in città erano attesi oltre 3000 ultras provenienti proprio da Napoli. Il pericolo di scontri, soprattutto dopo quanto successo nel corso dell'ultima partita in trasferta contro il Cagliari era presente ed elevato e, per questo,

ricevuta la richiesta ha confermato l'elevato grado di rischio nel concedere la possibilità di trasferta ai tifosi napoletani e, di conseguenza,. Le due autorità hanno quindi scelto di seguire il suggerimento del Casms annullando i tagliandi già venduti e imponendo il divieto di vendita di altri tagliandi non solo per il settore ospiti, ma per tutto lo stadio, a quei tifosi residente in Campania.