Juventus Next Gen e Atalanta U23 ai playoff: altra vittoria delle seconde squadre, aspettando il Milan...

L'Atalanta U23 alla prima partecipazione al campionato di Serie C ha centrato con relativa serenità un obiettivo ambizioso come quello del. E lo ha fatto giocando un ruolo da protagonista per tutto l'anno,- i nerazzurri sono quinti a due giornate dal termine - e dimostrando la bontà del progetto. Lo stesso discorso, nonostante i dubbi e le incertezze di qualche mese fa, vale anche per la, che nell'ultimo turno ha archiviato la matematica qualificazione alla post season.Proprio i bianconeri erano stati protagonisti di una prima parte di stagione oltremodo sotto tono, con la squadra che viaggiava a velocità ridotta, a ridosso della zona retrocessione.(le U23 non possono disputare la Serie D) e il crollo dell'impianto costruito in tanti anni di lavoro. L'unico vero obiettivo, quindi, era quello di evitare questo scenario, ma i ragazzi di Brambilla hanno reagito alla grande, disputando una seconda metà di campionato di assoluto livello,

Bene, quindi dal punto di vista del campo. Sia Atalanta che Juventus possono sorridere di fronte a quanto fatto dalle U23, ma è chiaro che. Le seconde squadre nascono con il chiaro intento di preparare i giovani per il calcio professionistico, per la Serie A. Ecco perché è prima di tutto sulla base di questo che bisogna valutare il lavoro svolto in C. Si tratta di una differenza importante, che in molti casi ha resovalutazioni e critiche.. Se, poi, quelli arrivano comunque - come in questa stagione - la soddisfazione è doppia e rappresenta una gratificazione per il lavoro degli staff e delle squadre.

. Primo su tutti il, che è al lavoro da diverso tempo sul progetto che dovrebbe diventare realtà già a partire dal prossimo campionato., molto più di quanto non lo siano i campionati Primavera. La strada è aperta, Atalanta e Juventus ci sono già - con ottimi risultati sotto tutti i punti di vista - e il Milan si prepara a fare il suo ingresso