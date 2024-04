L'Union Clodiense torna in Serie C dopo 47 anni

un' ora fa



L’Union Clodiense festeggia il ritorno in Serie C dopo quarantasette anni dopo l'ultima apparizione tra i professionisti, nella lontana stagione 1976-77. La formazione veneta, militante nel Girone C di Serie D, aveva quest'oggi il match point, e non lo ha fallito: la Dolomiti Bellunesi è stata sconfitta, e la promozione conquistata con tre giornate di anticipo rispetto al termine della regular season.



La formazione di Chioggia, quindi, segue alle due promozione già avvenute domenica scorsa, quando Cavese (Girone G) e Trapani (Girone I) hanno centrato il ritorno tra i professionisti.