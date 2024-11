Juventus Next Gen, ufficiale il ritorno di Brambilla: i dettagli

Getty Images for Lega Serie A

: "Massimo Brambilla torna alla guida della Next Gen. Il tecnico lombardo, che oggi ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025, ha già allenato la seconda squadra bianconera per due stagioni, dal 2022 all'estate del 2024, centrando nella sua prima stagione in serie C la finale di Coppa Italia di categoria e, lo scorso anno, la qualificazione ai playoff. Brambilla sarà supportato nel suo incarico dall'allenatore in seconda Christian Terni e dal preparatore atletico Alberto Pasini, che si uniranno allo staff tecnico della Next Gen. A mister Brambilla e ai suoi collaboratori vanno i migliori auguri di buon lavoro".

Con la sua guida, i giovani bianconeri sono arrivati in finale di Coppa Italia e al settimo posto nello scorso anno, miglior piazzamento in Serie C da quando esiste la seconda squadra. In estate, era stato lo stesso tecnico a salutare Vinovo e ora, dopo la rottura con il Foggia, Brambilla ha accettato di tornare alla base. Brambilla ha firmato un accordo fino alla fine della stagione: obiettivo salvezza.