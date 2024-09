Juventus, allarme rientrato per Nico Gonzalez: si è allenato con l'Argentina e resta con Scaloni. Titolare a Empoli?

Sono stati giorni di grande apprensione in casalungo l'asse che collegava idealmentee la città di Torino dove, alla Continassa,stava continuando a lavorare con i ragazzi rimasti in vista della ripresa del campionato e della prossima sfida contro l'Empoli in trasferta al Castellani e in programma sabato 14 settembre a partire dalle ore 18. Il protagonista è stato a lungo l'esterno Nico Gonzalez, uno degli ultimi arrivati in casa bianconera dalla Fiorentina in quest'ultimo mercato estivo e fermatosi per infortunio nel corso della partita contro il Cile. Oggi però sono arrivate ottime notizie.

L'esterno aveva chiesto il cambio al minuto 51 della gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.con Nico Gonzalez che ha lasciato il campoaiutato dai medici della Seleccion. Alla fine sono stati esclusi problemi muscolari e lo stop è stato riconducibile soltanto ad una forte botta,all'altezza di calcagno e caviglia.Dal ritiro dell'Albiceleste allenata dal Commissario Tecnico Lionel Scaloni, infatti, è arrivata la conferma che Nico Gonzalez oggi ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. Per questoin vista della sfida che10 settembre a partire dalle 22.30. Ciò che rimane da capire è se Nico verrà utilizzato o meno da Scaloni nella gara.

e a Torino non vedono l'ora di riaccogliere Nico Gonzalez per rimetterlo a disposizione di Thiago Motta. Nonostante l'infortunio più serio subito da Francisco ConceiçaoL'ex-Fiorentina, infatti, dovrebbe tornare in Italia nella giornata di giovedì con volo transoceanico e, a meno di 48 ore dalla partita ci saranno poche indicazioni per Thiago Motta per poterlo utilizzare dal 1'.