Juventus, niente sfida fra i Thuram: Thiago Motta premia Locatelli e fa slittare Yildiz

non sarà la sfida che porteràa rivedere le sue idee e il suo credo. La pressione c'è, lo ha ribadito lui stesso in conferenza stampa per presentare la gara, ma ilsarà il banco di prova più importante per quella che è la filosofia che sta cercando e ricercando in questa sua avventura sulla panchina bianconera. E allora avanti con il 4-2-3-1 e con la ricerca soprattutto di tanta qualità nei movimenti e nelle giocate. Del resto finora il castello ha retto più che bene, soprattutto in Serie A dove l'imbattibilità permane e il solo gol subito che fanno della sua Juve la difesa meno battuta della Serie A, anche. Per questo, e per un'infermeria che non vuole proprio svuotarsi,E nonostante un centrocampo in emergenza, con l'assenza contemporanea di Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, non dovrebbe esserci spazio dal primo minuto perche mancherà quindi, se confermato, la sfida dal primo minuto contro il fratelloche veste la maglia nerazzurra. In mezzo al campo la certezza oggi si chiamaunico fra i disponibili a poter gestire i ritmi di uscita della palla davanti alla difesa. La fisicità invece sarà garantita dal recuperatoche comporrà la linea a due davanti alla difesa.

, infine, dovrebbe agire alle spalle della punta Dusan Vlahovic con lo spostamento di conseguenza dinuovamente largo lungo l'out di sinistra nel terzetto di trequartisti. Sulla destra, invece, non agirà, ma l'ormai da tempo recuperatoL'esterno italiano sarà invece riportato lungo la linea difensiva dove agirà sulla corsia di destra per provare ad arginare la catena Dimarco-Bastoni punto di forza nerazzurro. Per un undici che col 4-2-3-1 sarà così composto: Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Thiago Motta non cambia e tira dritto.