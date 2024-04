Juventus, non solo Carnesecchi: cambia agente pure Zhegrova, un esterno da Thiago Motta

Cambiare agente non è sinonimo di un cambio di squadra, ma a volte va a finire proprio così. Vedremo se nel prossimo mercato estivo sarà lo stesso o meno per due giocatori seguiti con interesse dalla Juventus in prospettiva futura. Il primo è(classe 2000), che ha lasciato il suo storico procuratore Augusto Carpeggiani per entrare a far parte della scuderia di Alessandro Lucci. I dirigenti bianconeri lo apprezzano34 anni compiuti giovedì scorso e sotto contratto fino al 2025),

- Questa settimana la Juve ha visto sfumare due obiettivi di mercato nel ruolo di esterno offensivo. In scadenza di contratto a giugno con la Lazio, il 31enne brasiliano(classe 1995).(classe 2001 in prestito al Getafe, ma ancora di proprietà del Manchester United) e una novità.

, che lo ha acquistato per 7 milioni di euro dagli svizzeri del Basilea nel mercato di gennaio del 2022. Finora in questa stagione. Il suo ruolo naturale è quello di attaccante esterno: preferisce partire dalla fascia destra per rientrare sul suo piede forte, il mancino., l'allenatore del Bologna prescelto dalla Juve per il dopo Allegri. Per via di un problema alla caviglia non ha giocato il ritorno dei quarti di finale in Conference League contro l'Aston Villa, che ha eliminato i francesi ai rigori. Nelle ultime due sessioni di mercat, passando alla corte di Hasan Cetinkaya nell'agenzia HCM Sports Management. Il quale, due anni e mezzo fa, aveva fatto lo stesso col centrocampista svizzeronel mercato di gennaio del 2021, quando nel club bianconero c'era un'altra dirigenza.