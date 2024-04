Lazio, UFFICIALE il rinnovo di Zaccagni: i dettagli

Dopo mesi di tira e molla, con il procuratore del calciatore che aveva in più occasioni espresso irritazione per i continui rinvii della questione da parte del club biancoceleste, nella serata di lunedì - come confermato anche dal ds Fabiani questa mattina a Radiosei - c'è stata un'accelerata decisiva.Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club:

"La S.S. Lazio comunica che il contratto del calciatore Mattia Zaccagni è stato prolungato sino al 30 giugno 2029". Le parole del direttore sportivo biancoceleste sabato scorso alla radio ufficiale del club, hanno dunque trovato immediato seguito. La volontà della società di andare avanti con il calciatore si è concretizzata con una proposta che riconosce il valore apportato dal giocatore stesso alla squadra. Fino ad ora lo stipendio dell'ex Hellas era di 2 milioni di euro a stagione. E viste le difficoltà che sembravano esserci per trovare un punto di incontro tra richiesta e offerta, su di lui. In estate, a un anno dalla scadenza del precedente legame, i bianconeri avrebbero provato a strappare al ribasso il cartellino dell'esteno offensivo. Ora invece, con questo nuovo contratto, l'Arciere viene equiparato agli altri big della rosa e, con gli addii già certi a giugno di Felipe Anderson e Luis Alberto,. Anche lo stesso Zaccagni si era più volte esposto nei mesi scorsi, dichiarando di trovarsi bene a Roma e di avere tutta l'intenzione di proseguire la sua avventura con l'aquila sul petto. In due stagioni e mezzo a Roma ha totalizzato, con Sarri in panchina, 20 gol e 18 assist in totale. Ora sta facendo i conti con l'infortunio alla caviglia patito nei primi minuti della semifinale d'andata in Coppa Italia contro la Juve. Vuole però rientrare al più presto per conquistare definitivamente la fiducia di Tudor in questo nuovo ciclo con la maglia della Lazio.