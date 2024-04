Juventus, nuovo profilo per la porta

39 minuti fa



Filip Jörgensen, secondo quanto riportato da Relevo, è stato seguito nel corso della stagione dagli scout della Juventus. Il Villarreal ha saputo valorizzare il giovane portiere classe 2002. Il portiere Under-21 danese è riuscito a spodestare Pepe Reina dal ruolo di titolare, giocando trenta partite tra tutte le competizioni.



Jörgensen ha un contratto fino al giugno 2027, ma può lasciare il club spagnolo una volta aperto il mercato estivo. In Premier League, Newcastle e Wolverhampton lo stanno seguendo, mentre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen in Bundesliga. Il quinto club interessato è la Juventus che ha inviato osservatori durante la stagione per monitorarne le prestazioni. Il prezzo di partenza per il suo cartellino è di 15 milioni di euro.