Juventus, ora tocca a Chiesa: dentro o fuori, da Giuntoli nessun rilancio

Emanuele Tramacere

01 lug 2024

103

Prima di tutto viene l'Europeo, poi i discorsi sul suo futuro. Fino a qualche giorno fa era questo il leit motif di tutti i discorsi in casa Juventus incentrati su Federico Chiesa e sul suo contratto in scadenza 30 giugno 2025. Ora però, suo e nostro malgrado dalla Germania l'Italia è tornata a casa, anche malamente, spegnendo sul nascere ogni speranza di un futuro brillante anche in chiave mercato. L'esterno italiano è stato fra le delusioni del gruppo guidato da Luciano Spalletti e ora, archiviato il discorso Europei, si aprirà inevitabilmente (e finalmente per tutti i tifosi bianconeri) il capitolo relativo alla scelta da compiere per il suo futuro.