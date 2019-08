La Roma non cambia idea: la priorità per l’attacco resta Gonzalo Higuain. Lo ribadirà il direttore sportivo giallorosso Petrachi a quello della Juve Paratici nell’incontro in programma nelle prossime ore, probabilmente già domani: la prima scelta per sostituire Edin Dzeko è proprio il Pipita. Che Dzeko voglia lasciare la Roma per vestire la maglia dell’Inter è ormai cosa risaputa. La società capitolina, però, vuole prima assicurarsi il sostituto e il nome che Paulo Fonseca continua a indicare alla dirigenza per l’attacco è quello di Higuain. Doveva essere il primo della lista a lasciare la Juve, invece nell’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid era ancora lì, al centro dell’attacco. L’estate del Pipita scorre secondo i suoi piani, non quelli della Juve, che erano e continuano a essere decisamente diversi: l’argentino resta in uscita. Per ora ha sempre e solo detto no al progetto della Roma, ma non è da escludere che possa cambiare idea da qui al termine del mercato. La Juve ci spera: l’intesa di massima coi giallorossi è già stata raggiunta da tempo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che possa complessivamente portare nelle casse bianconere 36 milioni di euro. Resta da convincere solo Higuain.







I DUE NOMI SUL TAVOLO - Nell’incontro tra Juve e Roma può emergere anche il nome di Daniele Rugani, che resta in uscita anche dopo la chiusura del mercato in Premier League. Nelle gerarchie bianconere è già stato superato dal nuovo acquisto Merih Demiral, che viene subito dietro ai titolarissimi Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci. Contro l’Atletico Madrid il classe 1994 è rimasto in panchina per tutta la partita: un segnale chiaro di mercato, Rugani è uno dei possibili partenti della Juve. La società bianconera può proporlo alla Roma, ma al momento la società giallorossa è più orientata sulla pista Dejan Lovren. Il difensore croato, che considera chiuso il suo ciclo al Liverpool, è infatti la prima scelta di Fosenca. Resta da trovare l’accordo col club inglese, per questo al momento il nome di Rugani resta lì, subito sotto a quello di Lovren. Per il cartellino dell’ex Empoli la Juve continua a chiedere circa 30 milioni di euro. Juve e Roma si vedranno, con Higuain che resta il principale nome sul tavolo: non è da escludere un nuovo affare tra le parti dopo lo scambio Spinazzola-Pellegrini.