Fuori dagli ottavi di Champions League, ma in corsa per il terzo posto che vale l'Europa League: la Juventus non può sbagliare in casa contro il Paris Saint-Germain, in lotta con il Benfica per il primo posto. Allegri deve fare a meno di dodici giocatori, tra infortuni (out i big Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer e Vlahovic) e squalificati (Danilo). C'è però un dato che fa sperare i bianconeri: il Psg non ha vinto alcuna delle quattro trasferte giocate in competizioni europee contro la Juventus. L'ultima risale al ritorno della finale di Supercoppa Europea nel febbraio 1997, quando i parigini persero 3-1 sotto la gestione di Ricardo Gomes.



DOVE VEDERLA IN TV

Il match sarà trasmesso in diretta su tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e Sky Sport 4K (canale 253). Juventus-Psg sarà visibile anche in streaming tramite l'app Now e Infinity + su smart tv, tablet, smartphone e pc.



JUVENTUS-PSG: LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.



PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappé.