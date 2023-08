Il caso Bonucci continua a tenere banco, con il mercato sempre acceso quando ormai manca poco alla chiusura della finestra estiva. Il difensore della Juventus rimane attualmente fuori dal progetto dei bianconeri e su di lui è forte l'interesse dell'Union Berlin, mentre il calciatore è stato accostato anche a Genoa e Lazio. Dal direttore sportivo della squadra tedesca, arrivano però importanti dichiarazioni sul possibile trasferimento i Bonucci in Bundesliga.



LE PAROLE DEL DS - Il direttore sportivo dell'Union Berlin, Oliver Ruhnert, ha infatti svelato: "Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale. Credo che Bonucci sia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento. E' un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera. Entro venerdì vedremo se arriverà o no".