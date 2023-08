Sta finendo nel peggiore dei modi la lunga storia d'amore tra Leonardo Bonucci e la Juve. Tra frecciatine social e allenamenti a parte, l'ormai ex capitano bianconero è nel limbo tra un addio forzato al suo club e un futuro ancora da decidere.



VIE LEGALI - Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore il legale di Bonucci ha inviato un’ulteriore PEC alla Juve, con richiesta di reintegro. Ma non è tutto. Il giocatore infatti intende andare avanti nella diatriba legale e nominerà un noto giurista dello sport per il futuro arbitrato, come previsto dall’accordo collettivo. Inoltre, in caso di permanenza alla Juve anche alla fine della sessione estiva di calciomercato, Bonucci chiederà o il reintegro o il danno d'immagine.



MERCATO - Intanto, Leo continua a registrare interessi in giro per l'Europa e l'Italia. L'Union Berlino aspetta il suo sì definitivo al contratto annuale a circa 1,5 milioni netti bonus inclusi. Sfumata invece la pista Lazio, si sta aprendo sempre più quella che porta al Genoa. E pure l'intesa per la buonuscita con la Juve è praticamente cosa fatta. Ma in questa telenovela, ogni giorno potrebbe ribaltare le certezze di quelli precedenti.