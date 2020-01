Juventus-Parma 2-1

Marcatori: 43' p.t. Ronaldo (J); 10' s.t. Cornelius (P), 13' s.t. Ronaldo (J).

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (21' p.t. Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (14' s.t. Higuain); Dybala (35' s.t. Douglas Costa), Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Pjaca, Emre Can, Rugani, Bernardeschi, Coccolo. All. Sarri.

Parma (4-2-3-1): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Scozzarella (21' s.t. Sprocati), Hernani; Kulusevski (43' s.t. Siligardi), Kucka, Kurtic; Inglese (44' p.t. Cornelius). A disp. Colombi, Alastra, Dermaku, Cornelius, Brugman, Laurini, Barillà, Siligardi, Pezzella. All. D'Aversa.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammonito: 25' s.t. Kurtic (P).