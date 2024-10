Juventus-Parma, le pagelle di CM: tragedia Danilo, Thuram balbetta, disastro Vlahovic. Delprato è tanta roba

AFP via Getty Images

Dieci gol presi senza Bremer, e qualcuno di troppo è arrivato pure per colpa sua. Non impeccabile sulla rete di Sohm. Si salva un po' nel finale.Primo tempo horror, cambi e scambi sempre e solo sbagliati. Cambiaso è la sbiaditissima copia di ciò che dovrebbe essere.Eh, il primo gol ce l'ha pure lui sulla coscienza. Tutto il resto è intervenire, provarci, allontanare. Ma comunque faticare.Minuto 52: un passaggio banale diventa una tragedia. E' tutto qui. Ed è pure un po' triste.Si esalta, in questa Juve da montagne russe, almeno offensivamente. Perché sta bene, anzi: sta meglio dei compagni. Certo, dietro è un colabrodo.

(dal 59': diligente)Non lo vedrete mai agire tra le linee, ma almeno è duro, picchia, si fa sentire. Il gol di Weah nasce da un suo recupero.- Balbetta all'inizio e cresce alla distanza. Strapotere fisico a volte fin troppo sprecato. E una preghiera: trovi coraggio, che i colpi ci sono.Copia di San Siro e il gol di Weah è praticamente servito. A volte s'incaponisce. Ma è così. E si prende, non si lascia.Quel gol dà sollievo e invece è solo un'illusione. Ed è un po' come la sua partita: a tratti bellissima, ma a volte…

(dal 71'per carità, tutte le attenuanti, ma non dà il cambio di passo sperato).Intanto, quando c'è bisogno di Weah, Weah risponde. Sta trovando tutto quello che non aveva mai avuto: la continuità, persino sotto porta.(dal 59': tantissimo fumo, pochissimo arrosto)Ragazzi, quante occasioni. Pure clamorose. E' una serata di quelle che fanno dubitare su tutto, contesto incluso. I gol arriveranno, sì, ma non sempre.E' la prima volta che si vede una Juve fisicamente in difficoltà. Perché riproporre praticamente le stesse dinamiche e gli stessi uomini? E perché togliere la verve di Weah?

Quel cross di Yildiz vale tutta la partita, pure qualche ritardo sui gol presi.Citando "Tre uomini e una gamba": niente di serio.Il gol. E la prestazione. Tanta roba, il capitano. Che fa veramente sognare i suoi, che salva un ko che sarebbe stato immeritato.Poi la Juve attacca, offende, si fa vedere. E Balogh risponde, quando può. Di fatto, Suzuki fa solo un intervento.Attenzione al francese: pulizia nei passaggi e tecnica decisamente discreta. Classe 2002.Un passo indietro rispetto ai compagni, ma nel primo tempo il centrocampo del Parma è il vero motore di tutto.

(dal 45': esce in lacrime, in bocca al lupo; dal 73' CAMARA 6: ci prova, almeno)Ovunque. Tutto il campo minuto per minuto.Considerato quel che può dare, un passo indietro rispetto alle aspettative.Il gol che rilancia il Parma è un premio al merito. E alla fiducia che non ha riposto in Danilo.Più di combattimento che d'inventiva. E' andata bene così.(dal 69': gli è mancato solo il guizzo finale).Grande assente della fase offensiva. Poteva fare di più.

(dal 69': si divora il gol del ko).Per un'ora ci ha sperato, l'ha voluto e quasi ottenuto. Una serata che mostra tutte le potenzialità del Parma, e pure tutti gli sprechi che paga.