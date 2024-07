AFP via Getty Images

Juventus, per Rabiot c'è una nuova pretendente

3 ore fa

Svincolato da un paio di giorni, Adrien Rabiot è un calciatore senza squadra. Il suo contratto con la Juve è scaduto ma, forse, non la sua avventura in bianconero. Giuntoli sta facendo di tutto per convincerlo a restare a Torino, arrivando ad offrire oltre 7 milioni di euro di stipendio.



Il francese intanto nicchia, aspetta la fine degli Europei e si guarda intorno alla ricerca di club che gli facciano una proposta che non si può rifiutare. Nelle ultime ore ce n'è un'altra che si è iscritta alla corsa per l'ex Psg. Stiamo parlando del Galatasaray.



A riportare la notizia è il portale turco Sporx. Il club giallorosso, campione in carica, avrebbe già parlato col suo entourage, ricevendo però la stessa risposta già recapitata alle squadre inglesi e spagnole che l'hanno contatto: se ne parla dopo la fine degli Europei per la Francia.