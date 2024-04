Juventus, per Szczesny frattura al naso: operazione ok, ecco quante e quali partite salta

Dopo il pareggio 0-0 nel derby contro il Torino, il portiere della Juventus è stato operato al naso, fratturato in due punti dopo un contro di gioco con il difensore italo-marocchino del Toro Adam Masina. Un intervento effettuato dal professor Tubino, presso l'ospedale di Chivasso.Questo il comunicato della Juventus: "In seguito allo scontro di gioco durante la gara Torino-Juventus, Wojciech Szczęsny ieri sera (13 aprile) al termine della partita è stato sottoposto ad intervento chirurgico dialla presenza del medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso. Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".

Come riporta ilbianconero.com l'ex numero uno dell'Arsenal si è detto subito pronto per tornare in campo con l'aiuto di una maschera, ma in questi casi la prudenza è consigliabile.anche solo tra i convocati (martedì in programma martedì 23 aprile alle 21). Al suo posto, come in Coppa, ecco Mattia Perin