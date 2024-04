Juventus: l'ultimo derby di Allegri, l'uomo giusto nel posto sbagliato

Sandro Sabatini

8 minuti fa

19

L'ultimo derby per Allegri e Juric come una partita da ultima giornata, quasi che le due squadre non vedessero l'ora di andare in vacanza. È questa la triste sintesi di una sfida in teoria carica di significati, in pratica povera di emozioni e occasioni. Ne ha sbagliata una clamorosa Vlahovic dopo dieci minuti, quindi un altro paio la Juve che poi è sparita nel secondo tempo, quando invece le opportunità migliori sono state del Toro e sventate da Szczesny.



I SINGOLI - Di bel gioco se n'è visto pochissimo, di belle prestazioni individuali poche. Tra i granata bene Ricci e Linetty a centrocampo più Buongiorno in difesa, nei bianconeri sufficienti Rabiot, i soliti Bremer e Cambiaso e poi più nulla. Locatelli lentissimo, McKennie impacciato e discorso a parte per Chiesa, dà sempre l’impressione di giocare una sua partita solo contro tutti oppure solo e basta. Però è stato anche l'uomo giusto nei momenti sbagliati, perchè a Vlahovic aveva dato un assist che bastava spingere in porta anziché sul palo e nella ripresa ha proposto l'unica fiammata della Juventus con conclusione respinta addirittura da Danilo, a proposito di uomo giusto nel posto sbagliato. Un po' come Allegri sulla panchina della Juve, almeno per queste giornate che mancano non allo slogan #finoallafine ma più semplicemente alla parola fine.