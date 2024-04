Napoli, Ferguson primo obiettivo per il centrocampo: Manna sfida Giuntoli, la vera richiesta del Bologna

l Napoli riparte da Giovanni Manna, l’addio alla Juventus potrebbe concretizzarsi già prima del termine di questa stagione. E proprio al club bianconero il futuro direttore sportivo azzurro vuole provare a fare uno scherzetto sul mercato: soffiare Lewis Ferguson a Cristiano Giuntoli.



Mancano solo le firme per ufficializzare un accordo che è stato trovato già da qualche settimana. Ipotrebbe concretizzarsi già prima del termine di questa stagione.

Solo Joshua Zirkzee é più corteggiato di Lewis Ferguson sul mercato tra i giocatori del Bologna. Lo scozzese è cresciuto tanto sotto la guida di: segna tanto, ha una buona media assist, solido in fase di transizione e con una buona tecnica di base. Icon la quale ha un accordo di massima. Il Napoli però , come anticipato dalla nostra redazione , si è inserito con forza e ha già avviato i primi contatti con il manager del nazionale scozzese.

La partita per Ferguson è appena iniziata, Juventus e Napoli sono pienamente in corsa., Sartori e Saputo non sono intenzionati a concedere sconti. Manna sfida Giuntoli per uno dei centrocampisti più forti del campionato italiano.