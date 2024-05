Juventus, per Yildiz rinnovo e numero 10: il piano e l'investitura di Montero

Laè sempre più decisa a fare diuno dei giocatori sui quali investire di più per il prossimo futuro. Per il classe 2005 turco è pronta l’investitura definitiva con il, quello dei fuoriclasse, anche se il diretto vola basso, come si evince pronunciate dopo Bologna-Juventus 3-3, match nel quale Yildiz ha realizzato la rete del pareggio bianconero: "La numero 10 è molto importante, ma non ci penso. Penso solo a fare bene. In futuro si vedrà. Dedico tutto alla mia famiglia. Per me la Juventus significa tanto, davvero tutto come la mia famiglia. Darò sempre il meglio. Giorno dopo giorno, non mi risparmierò".

Secondo quanto riporta Tuttosport, nche porterebbe la scadenza del contratto con i bianconeri fino al 2028 (attualmente la scadenza è nel 2027).Di, parla anche, ora allenatore ad interim della, che ha già allenato l'ex Bayern Monaco nel settore giovanile bianconero: "L’ho trovato più uomo, più maturo, è normale che debba continuare a crescere per poter raggiungere i livelli più alti. E anche lui sa che l’unica strada per migliorarsi è quella del lavoro".