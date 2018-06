Un encuentro casual #pjanic Un post condiviso da Jesús Granado González (@negry7) in data: Giu 22, 2018 at 3:00 PDT

Nonostante il centrocampista bosniaco sia ritenuto indispensabile dalla Juventus e da Massimiliano Allegri, la società blaugrana prepara un tentativo concreto per portarlo al Camp Nou. Come riporta Sport.es,insieme alla famiglia, con cui poi è volato a Ibiza. La foto postata su Instagram da negry7 testimonia la presenza del giocatore a Barcellona, proprio oggi.- Secondo la ricostruzione di Sport, presente anche il figlio Edin, che avrebbeSempre per la stampa catalana, Pjanic ha trascorso qualche giorno in città, dove le occasioni di incontrare la dirigenza blaugrana non sarebbero sicuramente mancate. Una presenza a Barcellona che sicuramente alimenta i rumors di mercato., ha detto qualche giorno fa l’agente Michael Becker. Il Barcellona ci prova, ma la Juventus non ha intenzione di cedere il giocatore. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,(in scadenza nel 2021) innalzando il suo ingaggio.